ABD'de Lale Buketleri Kadınlar Günü İçin Hazırlanıyor
Güncel Haberler
LOS ANGELES, 6 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir lale festivalinde lale buketleriyle selfie çeken insanlar, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
LOS ANGELES, 6 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir lale festivalinde lale buketleriyle selfie çeken insanlar, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel