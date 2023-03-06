ABD'de Lale Buketleri Kadınlar Günü İçin Hazırlanıyor Güncel Haberler LOS ANGELES, 6 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir lale festivalinde lale buketleriyle selfie çeken insanlar, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua) LOS ANGELES, 6 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir lale festivalinde lale buketleriyle selfie çeken insanlar, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Güncel Haberler

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