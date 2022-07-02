ABD'de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkartılması kararı protesto edildi ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararı, New York kentindeki St. Patrick Katedrali yakınlarında protesto edildi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararı, New York kentindeki St. Patrick Katedrali yakınlarında protesto edildi. Gösterilerde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri New York Güncel Haberler

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