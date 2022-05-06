ABD'de kürtaj hakkını savunan protestocuların eylemi sürüyor
DailyMotion.com - Güncel
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında kürtajı anayasal hak olarak kabul eden Roe-Wade kararı bozmaya hazırlandığına dair belgenin sızmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında kürtajı anayasal hak olarak kabul eden Roe-Wade kararı bozmaya hazırlandığına dair belgenin sızmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.
DailyMotion.com / Güncel