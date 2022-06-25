ABD'de Kürtaj Hakkı Protestoları NEW YORK, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü, yaklaşık yarım yüzyıl önce karara bağlanan ve ülkede kürtaj için anayasal bir hak oluşturan New York eyaletindeki Roe v. NEW YORK, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü, yaklaşık yarım yüzyıl önce karara bağlanan ve ülkede kürtaj için anayasal bir hak oluşturan New York eyaletindeki Roe v. Wade davasındaki kararı bozma kararı almasının ardından göstericiler Union Meydanı'nda bir protesto gösterisi düzenledi, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri New York Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Kürtaj Hakkı Protestoları - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.