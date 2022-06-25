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ABD'de Kürtaj Hakkı Protestoları

Xinhua - Güncel
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ABD'de Kürtaj Hakkı Protestoları

NEW YORK, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü, yaklaşık yarım yüzyıl önce karara bağlanan ve ülkede kürtaj için anayasal bir hak oluşturan New York eyaletindeki Roe v.

NEW YORK, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü, yaklaşık yarım yüzyıl önce karara bağlanan ve ülkede kürtaj için anayasal bir hak oluşturan New York eyaletindeki Roe v. Wade davasındaki kararı bozma kararı almasının ardından göstericiler Union Meydanı'nda bir protesto gösterisi düzenledi, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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