ABD'de kürtaj gerginliği devam ediyor ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına yönelik protestolar devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına yönelik protestolar devam ediyor. New York'ta kürtaj karşıtı Federal Toplum üyeleri tarafından düzenlenen ve eski başsavcı William P. Barr'ın da katıldığı etkinliği protesto eden kürtaj yanlıları, toplantının gerçekleştirildiği üniversite kulübünün önünde sloganlar attı, binaya girenleri yuhaladı. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Başsavcı New York Güncel Haberler

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