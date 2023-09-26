ABD'de Kreşte Fentanil Olayı: Üçüncü Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin New York kentinde bir çocuğun ölümüne neden olan fentanil olayıyla ilgili olarak üçüncü kişi gözaltına alındı. Fentanil, çok ağır bir sentetik ağrı kesici olarak bilinmektedir. Olayın ardından kreşin sahibi ve kiracısı hakkında dava açılmıştır.

ABD'nin New York kentinde kreşte bir çocuğun ölümüne neden olan fentanil olayıyla ilgili olarak üçüncü kişi gözaltına alındı.

Bir yaşındaki Nicholas Dominici, Bronx semtinde kaldığı kreşte döşemenin altına saklanan büyük miktarda fentanile maruz kalarak hayatını kaybetmiş, üç çocuk da aynı sebeple hastaneye kaldırılmıştı.

Fentanil çok ağır bir sentetik ağrı kesici.

Olayla ilgili son olarak 38 yaşındaki Renny Antonio Parra Paredes, kreşte saklanan uyuşturucunun dağıtımına yardımcı olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, şüphelinin evinde yapılan aramada, ilaç paketlerinin üstüne baskı yapmak için kullanılan damgaların ele geçirildiğini açıkladı.

Olayın ardından Divino Niño kreşinin sahibi Grei Mendez ve kiracısı Carlisto Acevedo Brito'ya, uyuşturucu bulundurma ve cinayet suçlamalarından dava açıldı.

Avukatı Mendez'in suçlamaları reddettiğini ve uyuşturucunun kreşte saklandığından habersiz olduğunu iddia etti.

Parades'in evinde yapılan aramada ise uyuşturucu hazırlamada kullanılan dijital tartı ve plastik torba gibi eşyalar bulundu.

Yetkililer, polis olay günü okula gelmeden önce büyük torbalarla kreşten çıktığı güvenlik kamerasınca kaydedilen kreş sahibinin eşini arıyor.

15 Eylül'de gerçekleşen olayda çocukların fenalaşması üzerine polis kreşe çağırılmış ve kreşte, çocukların uyudukları alandaki döşemelerin altında bir kilogram fentanil bulunmuştu.

Fentanil nedir?

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.

Fentanil krizi ABD’nin her köşesine uzanıyor.

2010 yılında ülke genelinde aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle 40.000'den az insan öldü ve bu ölümlerin %10'undan azı fentanildendi.

2021 yılında ise ölü sayısı yılda 100,000’e ulaştı ve bunların yüzde 66’sı fentanil ile bağlantılıydı.