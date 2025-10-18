ABD'de 'Krallara Hayır' Protestoları: Trump'a Tepkiler Büyüyor

Haberler

Milyonlarca Amerikalı, 'Krallara Hayır' protestolarında bir araya gelerek Başkan Trump'ın politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Ülkede 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlerde, Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle gönderdiği Ulusal Muhafızlar ve diğer politikalar protesto edildi.

ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.

"No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

Göstericiler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.

Washington Anıtı yakınında düzenlenen gösteriye katılan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Milyonlarca Amerikalı bugün Amerika'dan nefret ettikleri için sokağa çıkmıyor, biz Amerika'yı sevdiğimiz için buradayız." dedi.

Sanders, Trump'ın yönetim tarzının Amerikan değerlerine uymadığını savunarak, "Bugün, Amerikan tarihinin bu tehlikeli döneminde mesajımız tamamen aynı. Hayır Başkan Trump, sizin ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Demokrat Senatör Chris Murphy de Trump'ı "otoriter" bir lider olarak tanımlayarak, Trump yönetiminin ülkeye zarar verdiğini savundu.

Göstericilerden 101 yaşındaki Bob McCann, AA muhabirinin soruları üzerine, "Bugün burada, kral olduğunu iddia eden ve kral olmak için elinden gelen her şeyi yapan bir başkanı protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soyadının açıklanmasını istemeyen Terry isimli insan hakları savunucusu da "60'lı yıllarda Berkeley'de kadın hakları ve sivil haklar için mücadele ettik, şimdi de demokrasi için mücadele ediyoruz. Otoriterliğe karşı protestolar düzenliyoruz." diye konuştu.

Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak." dedi.

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.

Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
