ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı "Çarpıcı Bir Hızla" 1 Milyona Ulaştı - Haberler

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ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı "Çarpıcı Bir Hızla" 1 Milyona Ulaştı

Xinhua - Güncel
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ABD'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 'Çarpıcı Bir Hızla' 1 Milyona Ulaştı

Habere göre pek çok kişi Amerika'nın sarsıcı ölü sayısını, krize yetersiz müdahale edildiğine dair bir kanıt olarak görüyor.

LOS ANGELES, 5 Mayıs (Xinhua) -- NBC News tarafından derlenen verilere göre ABD'de Kovid-19'den ölenlerin sayısı Çarşamba günü 1 milyonu aştı. Bu sayı ülkenin en büyük 10. şehri olan Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinin nüfusuna eşit. CNBC'nin bir haberinde, ilk virüs vakasının doğrulanmasından 27 ay sonra ülkenin bu sayıya çarpıcı bir hızla ulaştığı belirtildi. Haberde, Kovid-19'dan ölümlerin son haftalarda yavaşlamasına rağmen, her gün yaklaşık 360 kişinin ölmeye devam ettiği belirtildi. Habere göre, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump görevdeyken defalarca virüsü küçümsediği için, can kaybı çoğu insanın pandeminin ilk günlerinde hayal edebileceğinden çok daha yüksek oldu. Habere göre, pek çok kişi Amerika'nın sarsıcı ölü sayısını, krize yetersiz müdahale edildiğine dair bir kanıt olarak görüyor.

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Mayıs, Güncel, Haberler

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