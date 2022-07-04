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ABD'de kostümlü geçit töreni

AA - Heather Mull - Güncel
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ABD'de 25 yıldır devam eden ve dünyanın en büyüğü haline gelen antropomorfik hayvan kostümlü geçit törenine bu yıl da ilgi yoğun oldu.

ABD'de 25 yıldır devam eden ve dünyanın en büyüğü haline gelen antropomorfik hayvan kostümlü geçit törenine bu yıl da ilgi yoğun oldu. Pittsburgh kentindeki David L. Lawrence Kongre Merkezi'nde düzenlenen geçide 9 bin 300'den fazla kişi yüzlerce farklı kostümle katıldı. Etkinlikten elde edilen 418 bin dolar ise bağış faaliyetlerine kullanılacak.

AA / Heather Mull - Güncel

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