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ABD'de Kongre seçimlerinde ön seçim sonuçları açıklandı

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ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri için New York, Colorado, Utah ve Güney Carolina eyaletlerinde düzenlenen ön seçimlerin sonuçları belli oldu. Özellikle New York'taki ön seçimlerde İsrail lobilerinin etkisi dikkat çekti. Ayrıca Trump'ın desteklediği adaylar da sandıktan çıkamadı.

NEW ABD'de kasım ayında başkanlık seçimiyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde yarışacak adaylar için New York, Colorado, Utah ve Güney Carolina eyaletlerinde dün düzenlenen ön seçimlerin sonuçları belli oldu.

Özellikle New York'taki ön seçimler ABD siyasetinde İsrail lobilerinin etkisini göstermesi bakımından ABD medyasında manşetlere çıktı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar içinde "The Squad" (takım) olarak bilinen "liberal-ilerici" gruptan 48 yaşındaki Jamal Bowman, New York'taki ön seçimlerde Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) tarafından desteklenen 70 yaşındaki rakibi Goerge Latimer'e karşı kaybetti.

AIPAC'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yarışın sonucu, İsrail yanlısı tutumun her iki parti için de iyi politika olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadesini paylaşması dikkat çekti.

Washington'da İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına karşı çıkan siyasetçilerin başında gelen ve iki dönemdir Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Bowman'ın ön seçimleri kaybetmesi AIPAC'nin ABD siyasetindeki etkisi üzerine tartışmalara neden oldu. AIPAC'nin Bowman'ın seçimi kaybetmesi için Latimer'e 15 milyon dolar bağış yaptığı ve bu rakamın da şimdiye kadar ABD ön seçimlerinde bir adaya yapılan en büyük yatırım olduğu belirtildi.

Amerikan medyasında Bowman'ın yenilgisi için "Demokrat partinin ilerici kanadına bir darbe ve mesajlarını İsrail-Hamas çatışması etrafında şekillendirmeye çalışan adaylar için potansiyel bir uyarıcı" değerlendirmesi yapıldı.

Bowman, 2020'de 16 dönemdir Temsilciler Meclisi'nde görev yapan İsrail yanlısı Eliot Engel'i yenerek adını duyurmuştu.

Trump'ın desteklediği adaylar sandıktan çıkamadı

Colorado'da yapılan ön seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti içinde Kongre'de eski Başkan Donald Trump'ın en ateşli savunucularından biri olarak öne çıkan Temsilciler Meclisi üyesi Lauran Boebert, rakiplerine karşı sandıktan açık ara farkla önde çıktı. Boebert'in toplam oyların yüzde 48'ini alarak kendisinden sonra rakibinin yüzde 14'lerde kalması, kasımda yapılacak seçimlerde Demokrat rakibine karşı yarışı rahatlıkla önde bitirebileceği yorumlarına neden oldu.

Öte yandan Colorado 5. bölgede Trump'ın desteklediği aday Dave Williams'ın rakibi Jeff Crank'a karşı yüzde 66'ya karşı yüzde 34 ile seçimi kaybetmesi dikkati çekti.

Utah eyaletindeki ön seçimlerde de emekliliğe ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin koltuğu için Trump'ın desteklediği aday Trent Staggs'in rakibi John Curtis'e karşı yarışı büyük farkla kaybettiği görüldü.

Güney Carolina'da yapılan ikinci tur ön seçimlerde de Trump'ın desteklediği aday Mark Burns, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster tarafından desteklenen aday Sheri Biggs'e yarışı iki puan farkla kaybetti. Televizyon vaizi olan Burns, seçimler öncesi bir tartışmada, "Bölgenin kanişe değil, Trump onaylı bir pitbull köpeğine ihtiyacı var." demişti.

Colorado, Utah ve Güney Carolina eyaletlerinde Trump'ın desteklediği isimlerin ön seçimleri kaybetmesi "Cumhuriyetçi Partinin başkan adayının ön seçimlerde darbe yediği" şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Carolina Colorado New York İsrail Utah Politika Güncel Haberler

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