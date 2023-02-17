ABD'de Kimyasal Yüklü Tren Kazasından Etkilenen Kasabalılar Yetkililerden Yanıt Bekliyor

WASHİNGTON, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabasında vinil klörür dahil tehlikeli maddeler taşıyan bir trenin raydan çıkarak yangına yol açmasından yaklaşık iki hafta sonra bölge sakinleri bir lisenin spor salonunda yetkililerle bir araya geldi.

WASHİNGTON, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabasında vinil klörür dahil tehlikeli maddeler taşıyan bir trenin raydan çıkarak yangına yol açmasından yaklaşık iki hafta sonra bölge sakinleri bir lisenin spor salonunda yetkililerle bir araya geldi. Çarşamba günü yapılan toplantıda halk, sorularına yanıt aradı.

Tahliye kararının geçtiğimiz hafta kaldırılmasından sonra evlerine dönebilen bölge sakinleri, gözlerinin yandığını, evcil hayvanlarının hastalandığını ya da su yollarında ölü balıklar olduğunu bildirerek, olayın nasıl ele alındığına ve bu kimyasallara maruz kalmanın etkilerine ilişkin sorularının yanıtlanmasını talep etti.

Bir kadın, "Havada veya suda hiçbir şey yoksa insanlar neden hastalanıyor?" diye sordu.

Başka bir kasaba sakini, "Bu olay, tıpkı bizimki gibi binlerce topluluğun başına gelebilirdi. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Sadece cevap istiyoruz" dedi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'na göre, trendeki otuz sekiz vagon raydan çıktı ve 12 başka vagon da yangında hasar gördü.

Muhtemel bir patlama korkusuyla yüzlerce kasaba sakini bölgeden tahliye edilirken, kalıcı bir klor kokusu, mürettebatın kimyasalı serbest bırakmak için patlamaları yönetmesine, havaya zehirli ve potansiyel olarak ölümcül duman bulutları salmasına neden oldu.

Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, trenin raydan çıkması karşısında Ohio'nun Doğu Filistin kasabasında yaşayanların endişe duymaları gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Soruları var. Bunların hepsi anlaşılabilir" dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte Jean-Pierre, raydan çıkan trenin sahibi olan ABD'li demiryolu şirketine atıfta bulunarak, "Bunun üstesinden birlikte geleceğiz. Norfolk Southern'dan hesap soracağız" dedi.

Ohio Valisi Mike DeWine Perşembe günü Twitter hesabından Doğu Filistin kasabasındaki federal yardıma duyulan ihtiyacı ele almak için Beyaz Saray'la görüştüğünü açıkladı.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Perşembe günü yaptığı bir güncellemede, 486 evin incelenmesinin tamamlandığını ve belediye kuyu örneklerinden alınan test sonuçlarının "su kalitesiyle ilgili herhangi bir endişe göstermediğini" kaydetti.

Norfolk Southern şirketi, kazayla ilgili ihmal iddiasında bulunan en az dört toplu davayla karşı karşıya.

Norfolk Southern Corporation Başkanı ve CEO'su Alan Shaw, Perşembe günü Doğu Filistin topluluğuna yazdığı bir mektupta, "Hala yanıtlanmamış birçok soru olduğunu biliyorum. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Endişelendiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.