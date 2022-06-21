ABD'de kara mayınlarına izin veren Trump dönemi politikası iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın kara mayınlarının stoklanması ve kullanılmasına izin veren politikasını iptal etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın Rusya-Ukrayna savaşında kara mayınlarının kullanımının "yıkıcı" etkilerine şahitlik ettiğini belirtti.

Watson "Biden'ın emriyle ABD, Kore Yarımadası dışındaki bölgelerdeki kara mayını kullanımını, bu silahların kullanımı, stoklanması, üretimi ve transferini yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan Ottowa Anlaşmasına göre düzenleyecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın ayrıca kara mayınlarının geliştirilmesi, üretimi ve satın alınmasını da yasaklayacağına işaret eden Watson, Biden'ın kara mayınlarına alternatif bulunması için Savunma Bakanlığına talimat vereceğini aktardı.

ABD, Ottawa Sözleşmesi'ne taraf değil

Türkiye'nin de taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi, kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferini yasaklıyor.

ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ise Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamadı.