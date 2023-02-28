ABD'de kar fırtınası ülkenin iki yakasını da etkisi altına altı

NEW ABD'de, mart ayına girerken ülkenin batı ve kuzeydoğusu karlarla kaplandı, ulaşımın büyük oranda etkilendiği bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.

NEW ABD'de, mart ayına girerken ülkenin batı ve kuzeydoğusu karlarla kaplandı, ulaşımın büyük oranda etkilendiği bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.

Ülkenin hava durumunu takip eden Wheather Channel, ABD'nin orta-batısı ve doğu bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından buzlanma ve ülkenin bir ucundan diğer ucuna etkili olacak bir fırtına uyarısı yaptı.

Hava durumu servisinden, hafta sonundan itibaren kar yağışı ve tipinin etkisinde olan California ve Seattle'da ulaşımın çarşamba akşamına kadar tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu.

Gece hava sıcaklıklarının haftanın büyük bölümünde donma noktasının altına düşmesi beklendiğinden, Los Angeles'ın kuzey bölgesinde, ısınma sorunu yaşayan sakinler için barınaklar açıldı.

Ulusal Hava Servisi, gelecek iki gün boyunca, 1,8 metre civarında kar yağışı beklenen Tahoe Gölü çevresindeki dağlık alanda çığ düşebileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, New York ve New Jersey eyaletlerinde de bugün yoğun kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Massachusetts Körfezi Ulaşım Otoritesi (MBTA), kar yağışı kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle ulaşımın kesintiye uğradığını açıklarken, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde hava şartlarından dolayı okullarda eğitime ara verildi.

Öte yandan, FlightAware sitesine göre, kar fırtınası nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken 473 uçuş da iptal edildi.