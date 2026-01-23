Haberler

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD genelinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Soğuk hava şartlarının hava ulaşımını olumsuz etkilediği belirtildi.

ABD genelinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle, ülke çapında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

CNBC'nin haberine göre, ülke çapında etkili olan ve şiddetini artırması beklenen soğuk hava şartları hava ulaşımını da etkiledi.

FlightAware'e göre bugün için planlanan 400'den fazla uçuş iptal edilirken, yarın için de planlanan 1325 uçuş iptal oldu.

İptal edilen uçuşların çoğunluğunun Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi