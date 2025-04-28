ABD'de Kanser Hastası Çocuklar ve Anneleri Sınır Dışı Edildi

NEW ABD'de, biri kanser hastası ABD vatandaşı 3 çocuğun, yıllardır ülkede düzensiz göçmen olarak yaşayan anneleri ile Honduras'a sınır dışı edildiği belirtildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yaptığı basın açıklamasında, iki annenin çocukları ile hukuki süreç gözetilmeden sınır dışı edildiği ifade edildi. ???????

Anneleriyle sınır dışı edilen ABD vatandaşı çocukların 2, 4 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi verilen açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun metastatik kanser tedavisi gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, New Orleans Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) bağlı gözetim evinde tutulan biri hamile iki anne ve 3 çocuğun, Yoğun Denetim Görünüm Programı (ISAP) kapsamında Louisiana eyaletindeki yetkililerle rutin toplantılara katılırken gözaltına alındığı ve 24 saat içinde Honduras'a sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

Göçmenlik hakları savunucusu Ulusal Göçmenlik Projesi ile mahkemeye acil olarak başvurulduğu kaydedilen açıklamada, federal yargıcın annelerin yasal belgeleri olmadığını kabul ettiğini ancak ABD vatandaşı olan çocukların sınır dışı edilmesinin "anayasaya aykırı yasa dışı bir tutum" olduğunu belirttiği duyuruldu.

Öte yandan göçmenlik mahkemesi kayıtlarında, ICE yetkililerinin, annelerin sınır dışı edilirken çocuklarını da yanına almak istediği yönünde el yazısıyla yazılmış bir dilekçe bıraktığını iddia ettiği aktarıldı.

Sınır dışı edilen anneleri temsil eden Ulusal Göçmenlik Projesi'nde avukat Gracie Willis ise söz konusu dilekçelerin bir "talebi" değil "zorunluluğu" temsil ettiğini belirterek, sınır dışı edilen annelere başka seçenek bırakılmadığını savundu.

Willis, yıllardır ABD'de yaşayan, burada bulunan akraba ve toplumlarıyla derin bağları olan annelerin, "ciddi usul endişeleri yaratan son derece sıkıntılı koşullar altında" ABD'den sınır dışı edildiğini belirtti.

CNN'e konuşan ACLU Louisiana Direktörü Alanah Odoms, "Bunlar, çocuğu kanser tedavisi gören anneler, hamile kadınlar, ABD vatandaşı çocuklar. ICE bunu bu annelere ve çocuklara yapabiliyorsa, üniversite kampüslerindeki öğrencilere yapabiliyorsa hiçbirimiz bu tür bir kanunsuzluktan güvende değiliz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün NBC'ye verdiği mülakatta, "Eğer biri bu ülkede yasa dışı bir şekilde bulunuyorsa, o sınır dışı edilir. Eğer 2 yaşında bir çocuğu varsa ve 'Çocuğumu benimle götürmek istiyorum' derse, o zaman, 'evet' diyebilirsiniz. Çocuğunuzu, vatandaş olsun veya olmasın, götürebilirsiniz, çünkü o sizin çocuğunuz." demişti.