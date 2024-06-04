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ABD'de İsrail Konsolosluğu önünde Filistin destekçileri gözaltına alındı

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ABD'de polis, San Francisco'daki İsrail Konsolosluğunun lobisine giren ve Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılmasını talep eden Filistin destekçisi 70 göstericiyi gözaltına aldı.

ABD'de polis, San Francisco'daki İsrail Konsolosluğunun lobisine giren ve Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılmasını talep eden Filistin destekçisi 70 göstericiyi gözaltına aldı.

"Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir" ve "Nehirden denize özgür Filistin" gibi yazılı pankartlar taşıyan ve Gazze Şeridi'nde ateşkes isteyen göstericiler, San Francisco'daki İsrail Konsolosluğunun önünde toplandı.

"Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerden bir kısmı kendilerini kapılara bağladı.

San Francisco polisi, lobiye giren ve binadan çıkmayı reddeden 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

San Francisco Filistin İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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