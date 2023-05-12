ABD'de, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenlendi

İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile, ölümünün 1. yılında ABD'de Beyaz Saray'ın önünde toplanan gazeteci ve aktivistler tarafından anıldı.

İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile, ölümünün 1. yılında ABD'de Beyaz Saray'ın önünde toplanan gazeteci ve aktivistler tarafından anıldı.

Filistin Gençlik Hareketi ve Filistin Halkı Müzesi tarafından düzenlenen anma törenine, pek çok aktivistin yanı sıra Ebu Akile'nin arkadaşları ve Al Jazeera televizyonundan meslektaşları da katıldı.

Al Jazeera İngilizce kanalının baş yapımcılarından Laila el-Arian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın özgürlüğüne önem veren herkesin "adaleti ve sorumluların hesap vermesini" savunması gerektiğini söyledi.

Ebu Akile'nin sahada İsrail güçlerince yapılan bir baskını takip ettiği sırada öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan el-Arian, "Kimse suçlanmadı, kimse tutuklanmadı, Şirin'i öldüren askerlerin adını bile bilmiyoruz." dedi.

Laila el-Arian, Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlemelerinin amacının, "Biden yönetimine, bu davada daha sert bir tutum göstermeleri gerektiğine dair net mesaj göndermek" olduğunu vurgulayarak ABD'nin, İsraillilere bu davada daha şeffaf olmaları için baskı yapması gerektiğinin altını çizdi.

Aline Hanna da Şirin Ebu Akile'nin yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek anma töreninin ana mesajının "Şirin için adalet aramak" olduğunu belirtti.

Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili birçok soruşturma yürütüldüğünü ancak gerçekten fiili bir eylemin yapılmadığını aktaran Hanna, arkadaşı için adalet istediğini ifade etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, CNN'e dün verdiği röportajda, Ebu Akile'nin ölümü için özür dilemişti.

Hagari, "Şirin Ebu Akile, köklü bir gazeteciydi. İsrail'de demokrasimize değer veriyoruz ve gazetecilik ile özgür basını değerli görüyoruz. Gazetecilerin, İsrail'de özellikle savaş zamanlarında, bizi eleştirseler bile kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz." demişti.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 9 Mayıs'ta aralarında ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin de bulunduğu 20 gazetecinin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in bugüne kadar kimse hakkında soruşturma açmadığını ve hukuki süreçleri zamana yayarak sorumluları "akladığını" belirtmişti.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs 2022'de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi, tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından 5 Eylül 2022'de yayımladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" duyurmuştu.

FBI, ABD vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili Kasım 2022'de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.