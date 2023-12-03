Haberler ›› Güncel ›› ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

3 Aralık 2023 04:57 Son Güncelleme: 04:58 Abone Ol

ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren pankartlar taşıdı ve ateşkes çağrısında bulundu.