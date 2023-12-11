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ABD'de İsrail bayrağı desenli elbise giyen siyasetçiye tepki

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ABD'de New York Kent Konseyi Üyesi Inna Vernikov'un, bir davete İsrail bayrağı desenli elbiseyle katılması ve bunu sosyal medya hesabında paylaşması, geniş tepki topladı. Vernikov, Yahudi sembollerini giymekten çekinenlerin olduğunu savunurken, sosyal medya kullanıcıları olayı protesto etti.

ABD'de New York Kent Konseyi Üyesi Inna Vernikov'un, bir davete İsrail bayrağı desenli elbiseyle katılması ve bunu sosyal medya hesabında paylaşması, geniş tepki topladı.

Vernikov, New York Genç Cumhuriyetçiler Kulübünün yemeğine katıldığı elbiseyi X sosyal medya hesabından paylaşarak, birçok Yahudi'nin kendi dinlerini sembolize eden elbiseler giyinmekten çekindiğini savundu.

İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki "gerçek dostu" olduğuna işaret eden Vernikov, "Biz korkutulamayız. Biz sessiz kalamayız. Yahudi olun, sesinizi çıkarın. Gurur duyun." ifadesini kullandı.

Verkinov'un bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki göstererek, Vernikov'un fotoğrafına yaptıkları çeşitli montajlarla olayı protesto etti.

Paylaşımlardan birinde, kanlı İsrail bayrağı paylaşılırken, başka bir paylaşımda Gazze'de İsrail bombardımanları sonrası oluşan enkazın içine Vernikov'un bu elbiseyle çekilmiş fotoğrafı yerleştirildi.

Kullanıcılar, yorumlarında da Vernikov'a tepkisini ifade etti.

"Gazze'de 20 bin sivilin ölümünü İsrail bayrağı giyerek kutlamak mı?"

Bir kullanıcı, "O esnada New York'taki Yahudiler" yorumuyla, ABD'li Yahudilerin, Gazze'deki bombardımanları Grand Central tren istasyonunda protesto ettiği videoyu paylaştı.

Başka bir kullanıcı da "Gazze'de 20 bin sivilin ölümünü ve 2 milyon kişinin yerinden edilmesini İsrail bayrağı giyerek kutlamak mı? Çok gurur duyuyor olmalısın." ifadesini kullandı.

Birçok kullanıcı, Vernikov'un Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesince (AIPAC) fonlandığını ima eden yorumlar yaptı.

Vernikov, daha önce Filistin yanlısı göstericileri silahla tehdit ettiği için gözaltına alınmıştı

Vernikov'un ekimde Brooklyn College'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, protestoculara silah gösterdiği görüntüler, sosyal medyada yayılmıştı.

Vernikov, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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