ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi

NEW YORK, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin çoğunun hisseleri Pazartesi günü yükseldi ve S&P ABD'de İşlem Gören Çin 50 endeksinde ağırlık bazında ilk 10 hisseden altısı günü olumlu bir noktada kapattı. Yum China Holding'in hisseleri yüzde 4,93 ve Trip.com Grup'un hisseleri yüzde 3,89 artarak ilk 10 hisse senedinde değer kazananların başında yer aldı. NIO hisseleri yüzde 4,69 ve BeiGene hisseleri ise yüzde 3,78 düşerek endekste değeri en fazla düşen hisseler oldu. Pazartesi günü Wall Street'in geri dönüş rallisinin gücünü kaybetmesiyle ABD borsalarında düşüş yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi 62,42 puan veya yüzde 0,20 düşüşle 31.438,26'ya, S&P 500, 11,63 puan veya yüzde 0,30 düşüşle 3.900,11'e, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 83,07 puan veya yüzde 0,72 düşüşle 11.524,55'e geriledi. Borsadaki endişeleri en iyi ölçen Cboe Volatilite Endeksi de yüzde 1,03 düşüşle 26,95'e geriledi.Cuma günü, ABD borsalarında işlem gören en büyük 50 Çinli şirketin performansını toplam piyasa değerine göre izlemek için tasarlanan S&P ABD'de İşlem Gören Çin 50 endeksi, 2.862,83 seviyesinde kaldı ve bir önceki aya göre yüzde 16,7 artış, yılbaşından bu yana ise yüzde 3,88'lik bir kayıp kaydetti.

Xinhua / Güncel