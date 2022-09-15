ABD'de işçilerinin greve hazırlandığı demir yolu şirketleri ile geçici anlaşmaya varıldı

Demir yolu işçilerinin greve gitmeye hazırlandığı ABD'de Başkan Joe Biden, demir yolu şirketleri ile yaklaşık 60 bin işçi arasında geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Demir yolu işçilerinin greve gitmeye hazırlandığı ABD'de Başkan Joe Biden, demir yolu şirketleri ile yaklaşık 60 bin işçi arasında geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamayla sendikaların demir yolu şirketleriyle geçici anlaşmaya vardığını kaydederek "Bu akşam varılan geçici anlaşma, Amerikan halkı ve ekonomisi için önemli bir kazanımdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray da taraflar arasındaki görüşmelerde uzlaşmaya varılması için bir dizi görüşmeler yürütürken Biden açıklamasında, "Anlaşma, Amerikan ailelerinin ve topluluklarının bu zor yıllarda bizi ayakta tutan şeylerin teslimatlarını almasını sağlamak için salgın boyunca yorulmadan çalışan on binlerce demir yolu işçisi için bir kazanımdır." ifadesine yer verdi.

Biden, yaklaşık 60 bin işçiyi ilgilendiren yeni anlaşmanın demir yolu çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarını iyileştirdiğine işaret ederek sendikalara ve şirketlere iyi niyetle görüşmeleri sürdürdükleri ve ekonomi bundan zarar görmeden anlaşmaya vardıkları için teşekkür etti.

Amerikan Demir Yolları Birliği, 5 yıllık yeni anlaşmayla işçilere yüzde 24 maaş zammı ve kişi başı 11 bin dolarlık ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, işçiler, yeni anlaşmayla hastalık durumunda tedavileri için ücretsiz izin alabilme hakkına da kavuştu.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için sendika üyeleri tarafından yapılan oylamadan da geçmesi gerekiyor.

ABD'de nakliyenin önemli bir kısmı demir yoluyla gerçekleştirilirken sendikaların greve gitmesi halinde, günde yaklaşık 2 milyar dolarlık kayıp meydana geleceği tahmin ediliyordu.

ABD'de iptal edilen tren seferleri yeniden planlanacak

ABD'nin demir yolu hizmetlerini işleten kurum Amtrak, Biden'ın anlaşmayı duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, iptal edilen seferlerin en kısa sürede yapılması için çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Amtrak, açıklamasında, seferleri iptal edilen müşterilere ulaşarak müsait olan seferlerde seyahatlerini planlamaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Demir yolu şirketleriyle sendikaların bir süredir devam eden ve sonuçlanmayan görüşmeleri nedeniyle işçilerin greve gidebileceklerini açıklaması nedeniyle Amtrak, çok sayıda seferi iptal etmişti.