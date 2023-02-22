ABD'de Irkçılık Nedeniyle Asyalı Amerikalılar Arasında Silahlanma Artıyor

NEW YORK, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya eyaletinin Monterey Park ve Half Moon Bay kentlerindeki silahlı saldırıların ardından daha fazla Asya kökenli Amerikalı korunma amacıyla silah satın alıyor ya da almayı düşünüyor.

NEW YORK, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya eyaletinin Monterey Park ve Half Moon Bay kentlerindeki silahlı saldırıların ardından daha fazla Asya kökenli Amerikalı korunma amacıyla silah satın alıyor ya da almayı düşünüyor.

CNN'in konuya ilişkin haberinde şu ifadeler yer aldı: "Silah güvenliği aktivistleri, pandemi ve yaygın silahlı saldırılar sonucu ülke genelinde yükselen ırksal gerginlik nedeniyle silahlanmada artış yaşandığını söylüyor."

Asyalı Amerikalılar, ülkedeki bireysel silahlanma pazarındaki talebin ufak bir kısmını oluşturuyor. Pew Araştırma Merkezi'nin 2021'de yayımladığı rapora göre Asyalı Amerikalıların yüzde 10'u bir silah sahibi olduğunu, diğer bir yüzde 10'luk kesimiyse silah sahibi biriyle birlikte yaşadığını söylüyor.

CNN'in haberinde, "2021 Ulusal Ateşli Silah Araştırması'na göre, pandemi sırasında ilk silahını alanların çoğunluğu beyaz olmayanlardan ve Asya kökenlilerden oluşuyordu" denildi.

CNN, "Asyalı Amerikalılar arasında bireysel silahlanmanın artmasıyla, bu topluluklar içinde ateşli silah nedeniyle ölümlerin nasıl engelleneceği sorusunun ortaya çıktığını" kaydetti.