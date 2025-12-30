Haberler

ABD, iltica taleplerini "halk sağlığını tehdit" gerekçesiyle reddedebilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de, belirli halk sağlığı acil durumları nedeniyle iltica başvurularının ve sınır dışı edilmeme taleplerinin reddedilmesini öngören yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Trump yönetiminin göç politikalarına ek tedbirler getiriliyor.

ABD'de iltica başvurularının ve sınır dışı edilmeme taleplerinin, kişilerin "belirli halk sağlığı acil durumları nedeniyle ABD'nin güvenliğine tehlike oluşturmaları" gerekçesiyle reddedilmesini öngören düzenleme yarın yürürlüğe giriyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) yapılan açıklamaya göre, Donald Trump yönetiminin göç politikalarına yeni tedbirler ekleniyor.

İlk kez 2020'de yayımlanan ancak yürürlüğe girme tarihi sürekli ertelendiği belirtilen bir nihai karar, güncellenmiş haliyle Federal Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kişilerin iltica başvuruları ve sınır dışı edilmeme talepleri, "belirli halk sağlığı acil durumları nedeniyle ABD'nin güvenliğine tehlike oluşturmaları" gerekçe gösterilerek reddedilebilecek.

Güncellenmiş yeni düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırının ardından 2 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfındaki 19 ülkeden vatandaşların bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

USCIS ayrıca 5 Aralık'tan itibaren ülkedeki sığınmacıların çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresinin 5 yıldan 18 aya indirileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak