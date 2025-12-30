ABD, iltica taleplerini "halk sağlığını tehdit" gerekçesiyle reddedebilecek

ABD'de iltica başvurularının ve sınır dışı edilmeme taleplerinin, kişilerin "belirli halk sağlığı acil durumları nedeniyle ABD'nin güvenliğine tehlike oluşturmaları" gerekçesiyle reddedilmesini öngören düzenleme yarın yürürlüğe giriyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) yapılan açıklamaya göre, Donald Trump yönetiminin göç politikalarına yeni tedbirler ekleniyor.

İlk kez 2020'de yayımlanan ancak yürürlüğe girme tarihi sürekli ertelendiği belirtilen bir nihai karar, güncellenmiş haliyle Federal Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kişilerin iltica başvuruları ve sınır dışı edilmeme talepleri, "belirli halk sağlığı acil durumları nedeniyle ABD'nin güvenliğine tehlike oluşturmaları" gerekçe gösterilerek reddedilebilecek.

Güncellenmiş yeni düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırının ardından 2 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfındaki 19 ülkeden vatandaşların bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

USCIS ayrıca 5 Aralık'tan itibaren ülkedeki sığınmacıların çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresinin 5 yıldan 18 aya indirileceğini duyurmuştu.