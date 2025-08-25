ABD'de İlk Defa İnsan Üzerinde Yeni Dünya Vida Kurdu Sineği Vakası Tespit Edildi

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, El Salvador'dan dönen bir kişi üzerinde Yeni Dünya vida kurdu sineği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu, ABD'de görülen ilk seyahat kaynaklı vaka olarak bildirildi. Bakanlık, halk sağlığı riski açısından durumun 'çok düşük' olduğunu ifade etti.

ABD'de açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü "Yeni Dünya vida kurdu sineği" vakasının ilk kez bir insanda görüldüğü bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Sözcüsü Andrew Nixon, konuya ilişkin Axios'a açıklama yaptı.

Nixon, "Bu, salgından etkilenen bir ülkeden geldiği belirlenen ve ABD'de görülen ilk seyahat kaynaklı Yeni Dünya vida kurdu sineği vakasıdır." ifadesini kullandı.

El Salvador'dan Maryland'e dönen kişide bu hastalığın tespit edildiği bilgisini veren Nixon, ayrıca bu vakadan kaynaklanan halk sağlığı riskinin "çok düşük" olduğunu belirtti.

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü olarak biliniyor.

ABD, 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017'de ise Florida'da hayvanlardaki küçük salgın başarıyla kontrol altına alınmıştı.

