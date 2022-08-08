ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti

NEW ABD Senatosunda kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yeni yasa tasarısı kabul edildi.

Kamuoyunda bir süredir tartışılan ve "Enflasyon Azaltma Yasası" olarak adlandırılan tasarı, bugün Senatoda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 ile onaylandı.

50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu Senatoda tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kullandığı oy değiştirdi.

Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı.

8 Kasım ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısı olarak değerlendirilen tasarının gelecek hafta cuma günü Temsilciler Meclisine gelmesi bekleniyor.

Enflasyonu Azaltma Yasası'nın, ABD tarihinin en büyük iklim yatırımını temsil ettiği, sağlık alanında ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatını müzakere etme ve süresi dolan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarını uzatma yetkisi verme konusunda büyük değişiklikler içerdiği kaydediliyor.

Tasarının, yeni vergi düzenlemeleri ile gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor.