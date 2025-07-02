ABD'de İki Çinli Casus Tutuklandı

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ABD'de, askeri bilgi ve kaynak topladıkları gerekçesiyle iki Çin vatandaşı tutuklandı. Liren Lai ve Yuance Chen, FBI tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde casuslukla suçlanıyor.

ABD'de 2 Çin vatandaşı, askeri bilgi ve kaynak topladıkları suçlamasıyla tutuklandı.

Adalet Bakanlığı açıklamasında Çin vatandaşları Liren Lai (39) ve Yuance Chen'in (38) Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen bir karşı istihbarat soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Liren ve Yuance'nin, Çin'in dış istihbarat servisi adına ABD donanması hakkında askeri bilgi ve kaynak topladıkları gerekçesiyle casusluk yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Çinlilerin üs fotoğrafları çektiği aktarılan açıklamada, ayrıca Çin istihbaratı için çalışabilecek ordu mensupları buldukları ve bu amaçla finansman sağladıkları iddia edildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "düşman ülkelerin ülkeye casus yerleştirmesine seyirci kalmayacaklarını" bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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