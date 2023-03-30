ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin eğitim sırasında iki askeri helikopterin düşmesi nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin eğitim sırasında iki askeri helikopterin düşmesi nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Eyaletin Trigg County bölgesindeki 101'inci Hava İndirme Tümeni'ne ait HH-60 Blackhawk tipi iki helikopter dün saat 22.00 sularında düştü.

Tümenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada ölen ve yaralıların olduğu belirtilirken detay verilmedi.

Açıklamada, "Şu anda kazaya karışan askerler ve aileleriyle ilgileniyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.