ABD'de İdam Cezası Uygulamalarında Artış: 2025'te 24 İdam Gerçekleşti

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ABD, 2025'in ilk yarısında gerçekleşen idam sayısının 24'e ulaştığını duyurdu. Florida'da son yapılan infazda Thomas Lee Gudinas, tecavüz ve cinayet suçları nedeniyle hayatını kaybetti. ABD genelinde bu yıl en fazla infazın Florida'da gerçekleştiği belirtiliyor.

NEW ABD'de, 2025'in ilk yarısının tamamlanmasına günler kala idam edilenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede, yasal olan idam cezası uygulanmaya devam ederken, haziran ayının bitimine yaklaşık bir hafta kala infaz edilenlerin sayısı 24'e ulaştı.

ABD'de idam edilen son kişi bugün Florida'da tecavüz ve cinayet suçları nedeniyle infazı gerçekleştirilen 51 yaşındaki Thomas Lee Gudinas oldu.

Mayıs 1994'te, bir barda tanıştığı kadına önce tecavüz edip sonra öldürmekten suçlu bulunan Gudinas'ın, eyalet yasalarına uygun olarak, bir sedyeye bağlı şekilde zehir verilerek infaz edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gudinas bu yıl Florida'da infaz edilen 7'nci kişi olurken, Florida eyaletinin 2025'te ABD'de idam cezasının en fazla uygulandığı eyalet olduğu belirtildi.

Bu yıl ABD'nin Teksas ve Güney Karolina eyaletlerinde 4'er kişi, Alabama'da 3, Oklahoma'da 2, Arizona, Indiana, Louisiana ve Tennessee eyaletlerinde de birer kişi idam edildi.

Ülke genelinde yıl başından bugüne kadar 24 idam gerçekleşirken, biri gelecek ay yine Florida eyaletinde olmak üzere planlanmış infazlarla birlikte 2025'in, 2015'ten bu yana en fazla infazın gerçekleşeceği yıl olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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