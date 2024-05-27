ABD'deki Müslüman çatı kuruluşlarından ICNA-MAS kongresi sona erdi

NEW ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile düzenlediği yıllık ICNA-MAS kongresi sona erdi.

Baltimore Fuar Merkezi'nde 49'uncusu düzenlenen ve bu yıl ana teması "Sarsılmaz İnanç: Allah'ın İradesine Güvenmek" olan kongre, ülkenin dört bir yanından Müslüman toplum üyelerininin buluşma mekanı oldu.

AA muhabirine konuşan ICNA Başkanı Mohsin Ansari, kongrede ABD içinden ve dışından yaklaşık 190 konuşmacının 200'den fazla oturumda konferanslar verdiğini, her yaş grubundan katılımcılar için çalıştaylar düzenlendiğini söyledi.

Ansari, 30 bin civarında kişinin katılımıyla başarılı bir kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl kongre maalesef İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarının gölgesinde geçti. ABD toplumundaki Müslümanların sorunlarının yanı sıra Filistinli kardeşlerimiz için daha fazla neler yapılabilir onları istişare ettik." dedi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı da kınadıklarını belirten Ansari, bu yıl kongreyi Gazze'deki şehitler için yapılan dualarla noktaladıklarını kaydetti.

Kongrede Türk stantları ilgi çekti

Kongredeki pazar alanında stand açan Türk işletmeci Kemal Bozkurt da Gazze'deki korkunç saldırıların bu yıl ICNA-MAS kongresini de etkilediğini belirterek, "Gazze'deki korkunç olaydan dolayı katılımda azlık var, pazara da yansıyor. İnsanlar Gazze'ye yardımı ön planda tutuyorlar. O nedenle (yardım) vakıfları bu sene daha çoktu." şeklinde konuştu.

Bozkurt, "Ben Boston'dan geliyorum, 23 yıldır kesintisiz. Deyim yerindeyse Türkiye Cumhuriyeti'ni burada tanıtmış oluyorum. Tabii ki ticaretim gereği geliyorum ama asıl gayem bayrağımızı, ürünlerimizi burada tanıtmak ve satmak." ifadelerini kullandı.

Kongre sırasında kurulan pazar alanında Amerika Diyanet Merkezinin tanıtım ve hediyelik eşya stantları da katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

ABD'deki Müslüman kongreleri

ABD'deki Güney Asya kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Mısır ağırlıklı Orta Doğu'dan Müslümanlar tarafından 1993'te kurulan MAS'ın ise ülkede 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA, her yıl mayıs ayının sonuna doğru "Anma Günü" haftasında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında, MAS da aralık sonundaki Noel tatili haftasında Chicago'da yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenliyor.

Baltimore'daki kongrenin organizasyonuna ICNA, Chicago'dakine de MAS öncülük yapıyor.