Üye Girişi
Haberler

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşlarından ICNA-MAS kongresi sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile düzenlediği yıllık ICNA-MAS kongresi sona erdi. Kongrede ABD içinden ve dışından yaklaşık 190 konuşmacı, 200'den fazla oturumda konferanslar verdi. Kongre, Gazze'deki saldırıların gölgesinde geçti ve Gazze'deki şehitler için yapılan dualarla noktalandı. Türk stantları da ilgi çekti.

NEW ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile düzenlediği yıllık ICNA-MAS kongresi sona erdi.

Baltimore Fuar Merkezi'nde 49'uncusu düzenlenen ve bu yıl ana teması "Sarsılmaz İnanç: Allah'ın İradesine Güvenmek" olan kongre, ülkenin dört bir yanından Müslüman toplum üyelerininin buluşma mekanı oldu.

AA muhabirine konuşan ICNA Başkanı Mohsin Ansari, kongrede ABD içinden ve dışından yaklaşık 190 konuşmacının 200'den fazla oturumda konferanslar verdiğini, her yaş grubundan katılımcılar için çalıştaylar düzenlendiğini söyledi.

Ansari, 30 bin civarında kişinin katılımıyla başarılı bir kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl kongre maalesef İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarının gölgesinde geçti. ABD toplumundaki Müslümanların sorunlarının yanı sıra Filistinli kardeşlerimiz için daha fazla neler yapılabilir onları istişare ettik." dedi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı da kınadıklarını belirten Ansari, bu yıl kongreyi Gazze'deki şehitler için yapılan dualarla noktaladıklarını kaydetti.

Kongrede Türk stantları ilgi çekti

Kongredeki pazar alanında stand açan Türk işletmeci Kemal Bozkurt da Gazze'deki korkunç saldırıların bu yıl ICNA-MAS kongresini de etkilediğini belirterek, "Gazze'deki korkunç olaydan dolayı katılımda azlık var, pazara da yansıyor. İnsanlar Gazze'ye yardımı ön planda tutuyorlar. O nedenle (yardım) vakıfları bu sene daha çoktu." şeklinde konuştu.

Bozkurt, "Ben Boston'dan geliyorum, 23 yıldır kesintisiz. Deyim yerindeyse Türkiye Cumhuriyeti'ni burada tanıtmış oluyorum. Tabii ki ticaretim gereği geliyorum ama asıl gayem bayrağımızı, ürünlerimizi burada tanıtmak ve satmak." ifadelerini kullandı.

Kongre sırasında kurulan pazar alanında Amerika Diyanet Merkezinin tanıtım ve hediyelik eşya stantları da katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

ABD'deki Müslüman kongreleri

ABD'deki Güney Asya kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Mısır ağırlıklı Orta Doğu'dan Müslümanlar tarafından 1993'te kurulan MAS'ın ise ülkede 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA, her yıl mayıs ayının sonuna doğru "Anma Günü" haftasında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında, MAS da aralık sonundaki Noel tatili haftasında Chicago'da yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenliyor.

Baltimore'daki kongrenin organizasyonuna ICNA, Chicago'dakine de MAS öncülük yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Amerika Baltimore Maryland Güncel Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Bakmadan Geçme

Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942 Zaha şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Zaha podyum müziği hangisi? #9917 #127926 Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Aktürkoğlu podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Mertens podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Ziyech şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ziyech podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Icardi şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Icardi podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem riski var mı? Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması GS TV YOUTUBE canlı izleme linki var mı?
Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
title