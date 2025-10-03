ABD'de ICE Tesislerine Yönelik Şiddet Tehditleri Arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "şiddet yanlısı yerli aşırılıkçılar" tarafından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerine yönelik saldırılar konusunda uyarıda bulundu.

DHS ve FBI, elde edilen bir istihbarat raporuna dayanarak, ICE tesislerine yönelik saldırıların artabileceği konusunda çalışanlarını bilgilendirdi.

Ülke genelindeki eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle paylaşılan bilgilendirme bülteninde, haziran ayından bu yana "en az üç eyaletteki aşırılık yanlılarının" ICE personeline ve tesislerine yönelik "önceden planlanmış" saldırı düzenlediği belirtildi.

İki kurumun ortak hazırladığı bültende, "Haziran 2025'ten bu yana, şiddet yanlısı yerli aşırılıkçılardan oluşan bazı küçük tehdit grupları, California'nın Los Angeles bölgesinde ve Oregon'daki birçok şehirde büyük ve yasal protestolar düzenleyerek ICE mülklerini hedef alan şiddet eylemlerinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Bültende ayrıca, Joshua Jahn isimli silahlı saldırganın, geçen hafta Texas eyaletinin Dallas şehrindeki bir binanın çatısından ICE tesisine ait tutuklu taşıma araçlarına ve tesisin pencerelerine ateş açtığı olaya da atıfta bulunuldu.

Söz konusu saldırıların, "geçmişte, çoğunlukla mülk hasarıyla sonuçlananlara kıyasla taktiksel değişiklikler taşıdığı" ve şiddetinin giderek arttığı yönünde detaylara yer verildi.