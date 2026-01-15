Haberler

ABD'de Göçmenlik Dairesi Gözetiminde Ölenlerin Sayısı 2025'te 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılında ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözetimi altında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ölüm nedenleri arasında sağlık sorunları ve ihmal iddiaları yer alıyor.

WASHINGTON, 15 Ocak (Xinhua) -- ABD'de 2025 yılında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetimindeyken hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, hayatını kaybedenler arasında hem sığınma talebinde bulunarak ülkeye yeni gelmiş hem de bazıları çocukluklarından bu yana olmak üzere uzun yıllardır ABD'de yaşayan kişiler bulunuyor. Bu kişilerin bazıları belirli suçlamalarla veya cezalarını çektikten sonra, bazılarıysa Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin geniş çaplı baskınlarında gözaltına alındı.

Haberde ölüm nedenleri arasında nöbet ve felç geçirme, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, tüberküloz gibi sağlık sorunları ve intiharın bulunduğuna dikkat çekilirken, bazı vakalarda ölenlerin ailelerinin ve avukatlarının, ihmal ve tıbbi bakım taleplerinin defaatle reddedilmesinin ölümlere sebebiyet verdiğini iddia ettikleri ifade edildi.

Yerel medyada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin basın açıklamalara atıfla verilen haberlerde 2026'nın ilk birkaç gününde gözaltına alınanlardan bazılarının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gözaltındaki ölümlerde yaşanan artışın, Trump yönetiminin rekor sayıda kişiyi gözaltına almaya yönelik çalışmalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin verilerine göre Aralık 2025 sonu itibarıyla kurumun gözaltı merkezlerinde 68.000'den fazla yetişkin bulunuyor. Bu sayı Aralık 2023'te yaklaşık 36.000 idi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı