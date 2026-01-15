ABD'de Göçmenlik Dairesi Gözetiminde Ölenlerin Sayısı 2025'te 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

WASHINGTON, 15 Ocak (Xinhua) -- ABD'de 2025 yılında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetimindeyken hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, hayatını kaybedenler arasında hem sığınma talebinde bulunarak ülkeye yeni gelmiş hem de bazıları çocukluklarından bu yana olmak üzere uzun yıllardır ABD'de yaşayan kişiler bulunuyor. Bu kişilerin bazıları belirli suçlamalarla veya cezalarını çektikten sonra, bazılarıysa Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin geniş çaplı baskınlarında gözaltına alındı.

Haberde ölüm nedenleri arasında nöbet ve felç geçirme, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, tüberküloz gibi sağlık sorunları ve intiharın bulunduğuna dikkat çekilirken, bazı vakalarda ölenlerin ailelerinin ve avukatlarının, ihmal ve tıbbi bakım taleplerinin defaatle reddedilmesinin ölümlere sebebiyet verdiğini iddia ettikleri ifade edildi.

Yerel medyada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin basın açıklamalara atıfla verilen haberlerde 2026'nın ilk birkaç gününde gözaltına alınanlardan bazılarının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gözaltındaki ölümlerde yaşanan artışın, Trump yönetiminin rekor sayıda kişiyi gözaltına almaya yönelik çalışmalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin verilerine göre Aralık 2025 sonu itibarıyla kurumun gözaltı merkezlerinde 68.000'den fazla yetişkin bulunuyor. Bu sayı Aralık 2023'te yaklaşık 36.000 idi.