ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı

NEW ABD'nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

Florida'nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı.

Fort Mayer ve civar kasabalarda sahil çizgisinin, kasırganın getirdiği dalgalar nedeniyle metrelerce içeriye kaydığı, insanların denizle birleşen sokaklardaki evlerinde mahsur kaldığı, AA'nın drone görüntülerine yansıdı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian'ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Charlotte İlçe Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Fuller, su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başladıklarını, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediğini ifade etti.

Öte yandan, Ulusal Hava Servisi de son güncellemesinde kasırganın hızının biraz yavaşlayarak 112 kilometreye düştüğünü, ancak Atlantik Okyanusu kıyı şeridine yaklaştıkça tekrar hız kazanabileceğini belirtti.

Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'da olağanüstü hal ilen edilirken, Güney Carolina sahillerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde gelgit hareketleri görüldü.

Florida genelinde kasırga nedeniyle hala 2,5 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.