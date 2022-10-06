ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu
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FORT MYERS, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı can kaybı 110'u aştı.
FORT MYERS, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı can kaybı 110'u aştı. Yüz binlerce aboneye elektrik verilemiyor. CNN televizyonunun Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, 105'i Florid a'da ve beşi Kuzey Carolina'da olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)