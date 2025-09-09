ABD'de Hyundai-LG Fabrikasına Baskın: Güney Koreli Çalışanlar Sınır Dışı Edilecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınan Güney Korelilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

Noem, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı programın ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE tarafından 5 Eylül'de yapılan baskında gözaltına alınan Güney Korelilere ilişkin "kanunu takip ettiklerini" söyleyen Noem, "Sınır dışı edilecekler." dedi.

Noem, gözaltına alınanların bazılarının "suç işlediğini ve bunun sonuçlarıyla yüzleşeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, "ciddi sorumluluk hissediyor"

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 300'ü aşkın Güney Korelinin ülkeye dönmelerinin beklendiğini belirtti.

Lee, bu konuda "ciddi sorumluluk hissettiğini" söyleyerek, ABD ile aralarında, "vatandaşlarına ve müesseselerine yönelik ihlallerin bir daha olmamasını umduğunu" ifade etti.

Güney Kore basını, gözaltına alınanları ülkeye getirmek üzere bu hafta özel bir uçağın ABD'ye gönderileceğini yazdı.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.