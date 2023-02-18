ABD'de Hükümet Soruşturması: Gıda Sanitasyon Şirketi 100'den Fazla Çocuğu Tehlikeli İşlerde Çalıştırdı

WASHINGTON, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD Çalışma Bakanlığı Cuma günü ülkenin en büyük gıda sanitasyon şirketlerinden birinin 100'den fazla çocuğu tehlikeli işlerde çalıştırdığını açıkladı.

Açıklamada, Merkezi Wisconsin eyaletinde yer alan Kieler'de bulunan Packers Sanitation Services Inc.'in (PSSI) bir bakanlık soruşturmasında şirketin "13 ila 17 yaşları arasında en az 102 çocuğu tehlikeli mesleklerde ve 8 eyaletteki 13 et işleme tesisinde gece vardiyasında çalıştırdığının" tespit edilmesinden sonra 1,5 milyon ABD doları tutarında para cezası ödediği belirtildi.

Ağustos 2022'de başlayan soruşturmaya göre çocuklar, tehlikeli kimyasallar kullanarak sırtlı testereler, döş testereleri ve kafa ayırıcılar gibi et işleme ekipmanlarının temizliğinde çalışıyorlardı.

Çalışma Bakanlığı'nın Ücret ve Saat Bölümü Müdür Yardımcısı Jessica Looma, "Bu davada çocuk işçiliği ihlallerinin sistemik olduğu ve 8 eyalete yayıldığı anlaşıldı ve bu durum Packers Sanitation Services'ın şirket genelinde her düzeyde başarısız olduğunu açıkça gösterdi. Bu çocuklar asla et paketleme tesislerinde çalıştırılmamalıydı. Böyle bir durum ancak işverenlerin çocuk işçiliği ihlallerinin oluşmasını en baştan önleme sorumluluğunu üstlenmediği durumlarda olabilir" dedi.

Chicago'daki Ücret ve Saat Bölge Yöneticisi Michael Lazzeri, "Araştırmamız, Packers Sanitation Services'ın sistemlerinde bazı genç işçilerin reşit olmamaları nedeniyle işaretlediğini, ancak şirketin bu işaretleri görmezden geldiğini tespit etti" diye konuştu.

Lazzeri, "Ücret ve Saat Bölümü arama emriyle geldiğinde, bu çocukları işe almak için bulan, işe alan ve denetleyen, yetişkin çalışanlar onların istihdam uygulamalarını araştırma çabalarımızı zorlaştırmaya çalıştı" dedi.

Iowa Üniversitesi Çalışma Merkezi'ne göre, sözleşmeli esaret ve çocuk köleliği gibi çocuk işçiliği biçimleri Amerikan tarihi boyunca var oldu ve ülke genelinde çocuk işçi sayısı 20. yüzyılın başlarında zirveye ulaştı. Adil Çalışma Standartları Yasası 1938'de kabul edilmesine rağmen ABD çocuk işçiliğini yasaklamadı.

ABD iş kanunu uyarınca, 12 yaşından küçük çocuklar, okulu kaçırmadıkları sürece ebeveyn izniyle çiftliklerde sınırsız saat çalışabiliyor. Çocukların küçük çiftliklerde veya aile çiftliklerinde çalışması için asgari bir yaş yok.

ABD, çocuk haklarına ilişkin kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi olan ve özellikle 1989'da yürürlüğe girmesinden bu yana en geniş çapta onaylanan sözleşme olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylamayan dünyadaki tek ülke konumunda bulunuyor.