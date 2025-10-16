Haberler

ABD'de Hükümet Kapanması, 46 Bin Askeri Teknisyenin Maaşını Tehdit Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle yaklaşık 46 bin askeri teknisyenin maaş ödemeleri durdurulacak. Bu durum, askeri teknisyenlerin federal yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmeye devam etmeleri gerekliliği ile birleşiyor.

ABD'de hükümet kapanması nedeniyle bütçe tartışmaları sona erinceye kadar yaklaşık 46 bin askerin maaşını alamayacağı iddia edildi.

ABD merkezli yayın organı USA Today'in haberinde, askeri teknisyen olarak çalışan "çift statülü" yaklaşık 46 bin askere, hükümet kapanması döneminde ordunun tam zamanlı diğer üyelerinden ayrı tutularak maaş ödenmeyeceği ileri sürüldü.

Haberde, "Çift statülü teknisyenler olarak bilinen hizmet üyeleri, Ulusal Muhafızlar ve yedekte tutulan diğer askeri birliklerin tam zamanlı çalışanlarıdır ve federal yasalar uyarınca günlük işlerinde askeri üniforma giymek, yarı zamanlı askeri üyeliklerini sürdürmek ve askeri standartları karşılamak zorundalardır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin 2025 mali yılı savunma politikası tasarısına göre orduda "helikopter ve uçak bakımı, teknoloji desteği, silah onarımı ve izole birimlere idari destek" gibi kritik alanlara dağılmış yaklaşık 46 bin çift statülü teknisyen pozisyonunun bulunduğu savunuldu.

Haber kuruluşunun görüşüne başvurduğu ABD Ulusal Muhafız Birliği Başkanı ve Massachusetts Ulusal Muhafızlarının eski üst düzey generali Emekli Tümgeneral Francis McGinn, bu durumun "adil olmadığı" ve konunun "gözden kaçmış" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusundaki çift statülü teknisyenler, işlerinin doğası gereği askeri yönleri olmasına rağmen "Savunma Bakanlığının sivil çalışanları" olarak değerlendiriliyor.

Devam eden federal hükümet kapanması sırasında Pentagon'un sivil çalışanları maaş alamıyor. Bununla birlikte söz konusu teknisyenlerin çoğu, işlerinin hayati ulusal güvenlik niteliği nedeniyle bu dönemde işlerinin başında kalma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümünde tesis sahibinin cezası 18 yıla çıkarıldı

6 kişinin öldüğü faciada yeni karar! Cezası artırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.