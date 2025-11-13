ABD'de Hükümet Kapanışı Sona Erdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümeti yeniden açan ve ABD tarihindeki en uzun süreli kapanışı sona erdiren geçici bütçe tasarısını imzaladı. Temsilciler Meclisi tasarıyı bu hafta 222'ye 209 oyla kabul etmiş, Senato da iki gün önce kıl payı onay vermişti.

ABD'de ekim ayından bu yana süren 43 günlük kapanış nedeniyle birçok kamu hizmeti durdurulmuş, yaklaşık 1,4 milyon federal çalışan ücretsiz izne çıkarılmış veya maaş almadan çalışmak zorunda kalmıştı. Gıda yardımları askıda kalırken, personel eksikliği nedeniyle hava trafiğinde ülke genelinde ciddi aksamalar yaşandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA)'nin kapasite azaltması Kongre üyelerinin Washington'a ulaşmasını bile güçleştirdi.

Hükümet 30 Ocak'a kadar açık kalacak

Ancak dün akşam kabul edilen yeni yasa yalnızca 30 Ocak'a kadar finansman sağlıyor. Kongre'nin bu tarihten sonra yeniden bütçe üzerinde uzlaşması gerekecek. Tasarı, federal çalışanlara kapanış süresindeki maaşlarının ödenmesini güvence altına alıyor, ayrıca ABD nüfusunun yaklaşık sekizde birine gıda yardımı sağlayan SNAP programına gelecek yılın eylül ayına kadar fon sağlıyor. Tasarı, Tarım Bakanlığı, askeri inşaat projeleri ve Kongre'ye bağlı kurumlar için de yıllık bütçe içeriyor.

Donald Trump, imza töreni öncesi kapanışın sorumluluğunu Demokratlara yükleyerek, "Bunu tamamen siyasi sebeplerle yaptılar" dedi. Senato'daki Demokratlar başlangıçta tasarıya destek vermedi, ancak hafta sonunda Demokrat Parti'den 8 senatörün parti çizgisinden ayrılıp tasarıya destek verince bütçe krizi aşılmış oldu. Karar, Demokrat Parti içinde tartışma yarattı.