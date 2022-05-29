ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi - Haberler

NEW ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrenciler tarafından 33 yıl önce temelleri atılan sivil toplum kuruluşu Hikmet Ağı (Wisdom Net) Vakfı, Kovid-19 salgını sonrası ilk yıllık "Ribat 2022" aile buluşmasını düzenledi.

Maryland'deki Amerika Diyanet Merkezi'nde yapılan "Salgın Sonrası Hikmet Buluşması" başlıklı toplantıda, ABD'nin değişik eyaletlerinden Türk aileler ve öğrenciler bir araya geldi.

Programın organizatörlerinden Hikmet Ağı İcra Kurulu Geçici Başkanı İslam Doğru, salgın nedeniyle iki yıldır geleneksel aile buluşmasını yapamadıklarını belirterek, "İki yıldır yüz yüze görüşemeyen Wisdom Net gönüllüleri, bu yıl ilk kez bir araya geldi, hasret giderdi, dostlukları tazeledi." dedi.

Doğru, Wisdom Net vakfının geleneksel olarak düzenlediği aile buluşmalarının, geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk aileleri bir araya getirdiğini, bu toplantılarda sosyal ve dini konularda da konferanslar düzenlediklerini söyledi.

"Kardeşlik ve sorumluluk bilinçlerimize katkısını hissediyoruz"

Florida'dan gelen Wisdom Net'in kurucularından Florida Eyalet Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Profesörü Yakup Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Wisdom Net'in yıllık birlikteliklerinin Amerika'da yaşayan bizlerin kardeşlik ve sorumluluk bilinçlerimize katkısını sürekli hissediyoruz. Bu güzide programımızın devam etmesi ve genç katılımlarla büyüyüp farkındalık yaratması bizler için önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Teksas eyaletinin San Antonio şehrinden toplantıya ailesi ile katılan doktora öğrencisi Metin Güven de Wisdom Net'in ABD'deki Türk aileler için güvenli bir liman olduğunu dile getirdi.

İki gün süren programda, salgının topluma ve ailelere etkisi, göçmenlik sorunları gibi genel konular alanında yapılan konuşmaların yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri ve Ukrayna savaşının küresel etkileri gibi güncel sıcak konularda da alanında uzman konuşmacılar tarafından konferans ve paneller verildi.

Programda, müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

İletişim ağından sivil toplum kuruluşuna Hikmet Ağı

Hikmet Ağı (Wisdom Net), ABD'ye master ve doktora yapmak üzere çoğu Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gelen öğrencilerin 1989'da kendi aralarında tanışma ve yardımlaşma amacıyla önce e-posta yoluyla oluşturdukları iletişim ağı olarak ortaya çıktı.

Öğrenci ve aileleri yıllık "Ribat" adı altında bir araya getiren bu iletişim ağı, 2006'da ABD'nin Florida eyaletinde kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu olarak resmi statüye kavuştu.

Hikmet Ağı'nın halen Türkiye'ye dönüş yapmış siyasi, akademik ve profesyonel alanda yüzlerce üyesinin yanında halen ABD'de yaşayan akademisyen ve profesyonellerden yüzlerce üyesi bulunuyor.

AA / Güncel