ABD'de Her 8 Yetişkinden Birinin GLP-1 İlaçlarını Kullandığı Ortaya Çıktı

ABD'de yürütülen bir anket, bu ülkede 8 yetişkinden birinin "Wegovy, Ozempic, Zepbound ve Mounjaro" gibi GLP-1 ilaçlarını en az bir kez kullandığını ortaya koydu.

Kaiser Aile Vakfı (KFF), diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kilo verme nedeniyle önerilen GLP-1 ilaçlarının kullanımına ilişkin yürüttüğü anketin raporunu açıkladı.

Raporda, ABD vatandaşlarının yüzde 6'sının "Wegovy, Ozempic, Zepbound ve Mounjaro" gibi GLP-1 ilaçlarını şu anda kullandığı, yüzde 12'sinin yani her 8 yetişkinden birinin ise bir kez de olsa denediği kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 62'si ilaçları diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisi, yüzde 38'i de sadece kilo vermek amacıyla kullandığını belirtti.

Rapora göre ilaçları kullananların yüzde 22'sine doktor tarafından obezite veya aşırı kiloluk tanısı konulduğunu, yüzde 38'inin ise kendi isteğiyle kullandığını gösterdi.

Söz konusu ilaçları, 50-65 yaş grubundaki insanların yüzde 5'inin, 18-29 yaş arasındaki gençlerin ise yüzde 7'sinin sadece kilo vermek için kullandığı tespit edildi.

ABD'de sağlık sigortasının kilo vermek için kullanılan reçeteli ilaçları karşılaması kanunen yasaklanmış durumda.

Ülkedeki her on yetişkinden altısı, aşırı kilolular için reçete edilen söz konusu ilaçların maliyetinin sigorta tarafından karşılanması gerektiği fikrine sahip.

Geçen yıldan bu yana ABD'lilerin GLP-1 ilaçlarına ilişkin farkındalığı arttı

KFF'nin geçen yıl yayımladığı rapora göre, Temmuz 2023'te yetişkinlerin yüzde 19'u bu ilaçlar hakkında "çok şey" duyduğunu söylerken, bu yıl bu oranın yüzde 32'ye çıktığı gözlemlendi.

GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışan ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü.