ABD'de, hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın suçlu bulundu Güncel Haberler NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde, hamile kadını öldürüp bebeğini almaya çalışan kadın suçlu bulundu. NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde, hamile kadını öldürüp bebeğini almaya çalışan kadın suçlu bulundu. Bowie County bölgesi jüri üyeleri, Ekim 2020'de, 21 yaşındaki hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker hakkında karara vardı. Jüri üyeleri, üç hafta süren sorgulamaların ardından Parker'ı suçlu buldu. Parker'ın avukatları, kaçırma olayının gerçekleşmediğini çünkü anne karnından alınmaya çalışılan bebeğin yaşamadığını savundu. Öte yandan savcılar, bebeğin doğduğunda kalbinin attığını ifade etti. Bunun yanı sıra Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarıldı. Mahkemenin 12 Ekim'de başlayacak ceza kararı sürecinde, yargıçlar Parker'ın ölüm cezası almasını isteyebilir, jüri üyeleri ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesini tercih edebilir. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'de, hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın suçlu bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.