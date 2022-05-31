ABD'de hafta sonunda kitlesel silahlı saldırılarda 8 kişi öldü 55 kişi yaralandı - Haberler

NEW ABD'de Anma Günü (Memorial Day) etkinliklerinin düzenlediği hafta sonunda ülke genelinde gerçekleşen kitlesel silahlı saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Silahlı şiddet olaylarını takip eden Gun Violence Archive (GVA) isimli kuruluşun verilerine göre, geçen hafta sonunda ABD'de 14 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti.

Bu saldırılarda en az 8 kişi öldü, 55'ten fazla kişi yaralandı.

Amerikan NBC televizyonu ise yaklaşık aynı zaman diliminde, kitlesel silahlı saldırılara ek olarak bireysel saldırıların da dahil edildiği olaylarda en az 156 kişinin hayatını kaybettiği ve 412 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

GVA, saldırgan hariç 4 veya daha fazla kişinin silahla yaralandığı veya öldürüldüğü olayları "kitlesel silahlı saldırı" olarak tanımlıyor.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde olaylar peş peşe sıralandı

Güney Carolina'nın Charleston kentinde pazartesi gece şehir merkezinde açılan ateş sonucu aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Philadelphia kentinde ise aynı gün erken saatlerde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kadın öldü, iki kişi yaralandı.

Tennessee'nin Chattanooga kentinde çıkan silahlı çatışmada da 6 genç yaralandı.

ABD'de savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı Anma Günü'nde ülkede "federal tatil" ilan ediliyor.

Anma Günü'nü kapsayan hafta sonu boyunca rapor edilen silahlı saldırıların, 24 Mayıs'ta Texas'ın Uvalde kasabasında 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısından sadece bir hafta sonra yaşanması dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Beyaz Sarayın dışında basın mensuplarına verdiği demeçte, "300 mermiye kadar ateş edebilen bir şey satın almak mantıklı değil." diyerek silah edinme konusunda kısıtlamaya gidilmesi görüşünü desteklediğini ifade etmişti.