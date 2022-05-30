ABD'de gün batımı: "Manhattanhenge" - Haberler

ABD'de gün batımı: "Manhattanhenge"
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. Cadde'deki binaların arasından batışı, kent sakinleri, amatör fotoğrafçılar ve gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. Cadde'deki binaların arasından batışı, kent sakinleri, amatör fotoğrafçılar ve gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel