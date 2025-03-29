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ABD'de Gözaltına Alınan Türk Doktora Öğrencisi İçin Girişimler Sürüyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için konsolosluk desteklerinin sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü, Washington Büyükelçiliği ve ilgili Başkonsolosluklar tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki desteğin sunulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi ve Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'e ilişkin bir açıklama yaptı.

Keçeli, Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü, Washington Büyükelçiliği ve ilgili Başkonsolosluklar tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki desteğin sunulduğunu belirtti.

Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"ABD'de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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