ABD'de Göçmenlerin Sağlık Verilerine Erişim Anlaşması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Sağlık Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan anlaşma, ICE ekiplerinin sağlık yardımı alan göçmenlerin kişisel verilerine ulaşmasına imkan tanıyor.

ABD'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, sağlık yardımı alan her göçmenin verilerine ulaşabilecek.

Associated Press'in (AP) ulaştığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında bir anlaşma yapıldı.

Anlaşma kapsamında ICE yetkilileri, Medicaid programına kayıtlı düzensiz göçmenlerin ve bazı yasal göçmenlerin, ad, adres, doğum tarihi, etnik köken ve sosyal güvenlik numarası gibi bilgilerine ulaşabilecek.

ICE polisi söz konusu anlaşma sayesinde, düşük gelirlilere sağlık sigortası ve beslenme yardımı sağlayan Medicaid'e kayıtlı düzensiz göçmenleri daha kolay takibe alıp sınır dışı edebilecek.

13 Haziran'da AP, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın danışmanlarının, Medicaid programına kayıtlı kişilerin verilerinin aktarılması için talimat verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.