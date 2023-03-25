ABD'de Göçmenler Vagonda Mahsur Kaldı: 2 Ölü, 15 Yaralı

HOUSTON, 24 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde ilçesinde bir vagonda mahsur kalan 2 göçmen hayatını kaybetti ve 15'i yaralandı.

HOUSTON, 24 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde ilçesinde bir vagonda mahsur kalan 2 göçmen hayatını kaybetti ve 15'i yaralandı.

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin Cuma günü yaptığı açıklamada, konteynerde mahsur kalan toplam göçmen sayısının 17 olduğunu söyledi.

Uvalde Telekomünikasyon Merkezi'ne Cuma günü öğleden sonra "bilinmeyen üçüncü bir tarafın" 911'i araması ve insanların ABD-Meksika sınırı yakınlarında seyahat eden bir vagonda "havasız kaldığını" söylemesi üzerine ABD Sınır Devriyesi, treni San Antonio'nun yaklaşık 113 kilometre batısında durdurdu.

Polis Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada herhangi bir raydan çıkmanın söz konusu olmadığını ve söz konusu kişilerin "kayıt dışı göçmenler" olduğunu belirtti.

Olay yerine sağlık helikopterleri sevk edildi. ABD News haberine göre yaralıların 5'i helikopterlerle San Antonio'ya götürüldü ve 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu konusunda şu an herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ABD-Meksika sınırıyla San Antonio arasındaki 90 numaralı karayolu, önde gelen bir insan kaçakçılığı güzergahı olarak görülüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında San Antonio'da bir TIR kasasında 53 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

McLaughlin, yerel medyaya verdiği demecinde, "Güney sınırına bakmamız lazım. Bu her gün oluyor" diye konuştu.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı olayla ilgili soruşturma yürütüyor.