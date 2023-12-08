ABD'de Gazze Temas Grubu Üyeleri İsrail'e Filistinli Katliamına Devam Ruhsatı Vermemeli

ABD temasları için Washington'da bulunan Gazze Temas Grubu üyelerinden Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, "Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) insani ara çağrısı yapan tasarıyı geçiremezse bu durum İsrail'e Gazze'de Filistinli katliamına devam etme ruhsatı verecektir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeleri öncesinde Washington'da bulunan Four Seasons Hotel'de Gazze'deki son durumu ve ABD'den beklentilerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, uluslararası toplumun ve özellikle BMGK üyesi ülkelerin devreye girmesi ve sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Safedi, BMGK'de gündeme gelen insani ara ile ilgili tasarının önemini işaret ederek "Eğer BMGK insani ara çağrısı yapan tasarıyı geçiremezse bu durum İsrail'e Gazze'de Filistinli katliamına devam etme ruhsatı verecektir. Dolayısıyla hepimiz ortak bir şekilde bu tasarının kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'ye temin edilen insani yardımların çok sınırlı olduğunu ve Gazzelilerin durumunun vahim olduğunu anlatan Safedi, "İnsanların Gazze'deki yıkımın büyüklüğünü anlayabildiklerini sanmıyorum. Netanyahu politikalarının Batı Şeria'da 15 yılda nelere sebep olduğunu gördük, İsrailli politikacıların 'Filistinlileri yeryüzünden silmek' şeklindeki açıklamalarını gördük, tüm dünyanın buna karşı çıkması ve 'dur' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Filistinlilerin göçe zorlanmasına tepki

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Gazze'deki Filistinlilerin başka bir yere göçe zorlanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı ve bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını bildirdi.

Filistinlilerin Filistin dışında bir yere göç ettirilmesinin Mısır için bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyen Şukri, "ABD de bu göçe zorlamayı onaylamıyor veya buna teşvik etmiyor, zira bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlali olur." dedi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yarattığı fiili durumun kabul edilemez olduğunu da kaydeden Şukri, Filistinlilerin Gazze'de daha da sıkışık bir durumda yaşamaya zorlandığını ve bunun bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise Filistin meselesinin çözümü için iki devletli çözüm dışında herhangi bir siyasi formülün mümkün olmadığını ve uluslararası kamuoyunun ve ilgili aktörlerin bu yönde çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ferhan ayrıca Gazze'deki insani durumun çok acil şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi ve acil ateşkes için çağrıda bulunduklarını belirtti.