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ABD'de Filistin Yanlısı Protestolar Artıyor

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Yüzlerce Filistin yanlısı protesto gösterisinin düzenlendiği ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerin arttığı bildirildi. İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi. Genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempati de arttı.

Yüzlerce Filistin yanlısı protesto gösterisinin düzenlendiği ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerin arttığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesinin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi.

ACLED verilerinde, ABD'deki gösterilerin çoğunun başlangıçta İsrail ile dayanışma amacıyla yapıldığı ancak İsrail'in saldırılarında sivil kayıplarının hızla artması nedeniyle İsrail'e tepkilerin de arttığı ve Filistin yanlısı gösterilerin ağırlık kazanmaya başladığını işaret edildi.

Verilerde, İsrail'in saldırılarından bu yana yüzlerce protesto gösterisi düzenlendiği ve genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempatinin de arttığı belirtildi.

Öte yandan, ACLED'in araştırmasında, dünya çapındaki tüm İsrail yanlısı protestoların neredeyse yarısının da ABD'de gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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Kaynak: AA / Güncel

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