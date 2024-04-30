ABD'de Filistin'e destek gösterisinde başörtüsü zorla çıkartılan kadın

ABD'nin Arizona Devlet Üniversitesinde (ASU) düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kadının başörtüsü polis tarafından zorla çıkartıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüde, ASU'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılıp gözaltına alınan kadının başörtüsünün çelik yelekli polisler tarafından zorla çıkartıldığı anlar yer aldı.

Kayıtlarda, yüzü buğulanan kadının başörtüsünün polis tarafından zorla çıkartıldığı ve kadının kıyafetinin kapüşonuyla saçlarını örttüğü görülüyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) Arizona Ofisi Müdürü Azza Abuseif, yaşananlar üzerine sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ASU'da başörtülü kadına yönelik uygulanan tutumu şiddetle kınadı.

Abuseif, "Kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan ve arkasından gözaltına alınan kadının başörtüsünün polis tarafından zorla çıkartılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Görüntülere bir kadının yansıdığını fakat gösterilerde gözaltına alınan en az 4 kadının başörtüsünün çıkartıldığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Abuseif, CAIR Arizona olarak olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntünün ardından, kullanıcılar, "Müslüman kadınları bu şekilde küçük düşürmek tam olarak Filistin'e yapılan durum. Ülkemin bunlara izin vermesinden dolayı üzgünüm", "Ne istiyorsunuz?", "Hastalık dolu bir davranış" ve "Amerika'da din ve düşünce özgürlüğü yok" şeklinde yorum yaptı.

Bu arada, ABD'nin genelinde devam eden kampüs gösterilerinden biri de cumartesi günü ASU'da düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.