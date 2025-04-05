- ABD'de Filistin'e destek gösterisi: "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor"

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington D.C'de Filistin destekçisi binlerce kişi düzenledikleri protesto gösterisinde, "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalmayacağız. İsrail'e ambargo talep ediyoruz" sloganları atarken, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'nin başkenti Washington D.C. başta olmak üzere ülke genelinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi, Pensilvanya Avenue'de toplanarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve Gazze'nin özgürleştirilmesi için çağrılarda bulundu. Protestocular, "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalmayacağız. İsrail'e ambargo talep ediyoruz" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirirken, bu eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aktivistler Rümeysa Öztürk ve Mahmoud Khalil'in serbest bırakılmasını da talep etti. Gösteriye Siyonizm karşıtı Yahudiler de katılarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve ABD'nin bu saldırılara desteğine tepki gösterdi.

Protestoyu organize eden gruplar, eylemlerin süreceğini belirtti. Protesto, kalabalığın sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçmesiyle sonlandı.