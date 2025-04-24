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ABD'de Filistin Destekçisi Öğrencinin Sınır Dışı Edilmesi Engellendi

ABD'de Filistin Destekçisi Öğrencinin Sınır Dışı Edilmesi Engellendi
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ABD'nin Vermont eyaletinde federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mohsen Mahdawi'nin sınır dışı edilmesini ve eyalet dışına çıkarılmasını engelleyen ihtiyati tedbir kararını geçici süreyle uzattı. Mahdawi'nin avukatı, durumun ABD Anayasası için bir utanç olduğunu ifade etti.

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistin kökenli Mohsen Mahdawi'nin sınır dışı edilmesini ve eyalet dışına çıkarılmasını engelleyen ihtiyati tedbir kararının geçici süreyle uzatılmasına hükmetti.

CBS News'un haberine göre, ABD'nin Vermont eyaletinde görülen duruşmada yargıç, vatandaşlık için göçmenlik ofisinde işlem yaptığı sırada gözaltına alınan Filistin destekçisi Mahdawi'nin davasına ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç, Mahdawi hakkında daha önce verilen ve başka bir eyalete götürülmesini ya da ülkeden sınır dışı edilmesini engelleyen kararın 90 gün uzatılmasına karar verdi.

Öte yandan, Mahdawi'nin avukatı Luna Droubi, yetkililerin Filistin destekçisi öğrenciyi gözaltına almak için "hiçbir hukuki gerekçesi bulunmadığını" vurgulayarak, söz konusu durumun "ABD Anayasası için bir utanç" olduğunu ifade etti.

Davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın gelecek hafta görülmesi planlanıyor.

Avukat Droubi, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını ifade etmişti.

Droubi'nin Vermont Bölge Mahkemesine yaptığı acil başvurunun dilekçesinde, Mahdawi'nin Mart 2024'e kadar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça eleştirdiği, Columbia kampüsündeki öğrenci protestolarında aktivist ve organizatör olarak yer aldığı ancak daha sonra kendisini geri çektiği belirtilmişti.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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